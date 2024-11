Bauer sucht Frau: Kuss-Frust bei Kandidatin – "nicht der Typ"

Der Pferdehalter aus dem Norden will seiner Hofdame während der gemeinsamen Zeit so viel von sich zeigen wie nur möglich. Dazu gehört auch ein sehr waghalsiges Hobby. Aber wie wird Sophie darauf reagieren? Andre war nämlich früher professioneller Motorradrennfahrer, seit einem Unfall fährt er jedoch nur noch hobbymäßig. Dennoch ist ihm der Sport wahnsinnig wichtig und er hofft, dass Sophie für sein außergewöhnliches und vor allem rasantes Hobby Verständnis hat. In seiner Werkstatt zeigt er ihr seine Rennmaschinen und zahlreiche Pokale von verschiedenen Speedway-Rennen. Das Besondere bei diesem Motorsport: Bremsen sind an den Motorrädern verboten. Da muss Sophie (25) erst einmal schlucken. "Das ist bestimmt nicht so ganz ungefährlich", meint sie, stellt aber sofort klar: "Trotzdem finde ich das auf jeden Fall total beeindruckend."