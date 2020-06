"Bauer sucht Frau"-Nadine: Auf diesem Weg verlor sie 87 Kilo

Wie Nadine gegenüber "Bild" mitteilte, musste sich sie sich in der Vergangenheit mehreren Operationen unterziehen. Sie wollte, dass sich was ändert. So sagt sie: "Ich wuss­te, wenn ich nicht ernst­haf­te Schä­den be­kom­men will, muss ich was tun." Sie fühlte sich in Konfektionsgröße 58 nicht mehr wohl und reichte einen Antrag für einen Magenbypass ein. Mit Erfolg. Die Krankenkasse genehmigte ihr den Eingriff und es hieß für Nadine "abspecken". In nur sechs Jahren musste Nadine acht Operationen über sich ergehen lassen. Dank eines Magenbandes, Magenrings und einer Schlauchmagenbildung verlor sie schließlich 87 Kilo.