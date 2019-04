Bauer sucht Frau: Oliwia und Jörn verkünden süße Baby-News

Reddit this

Was für eine süße Überraschung: Bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Oliwia und Jörn gibt es süße Baby-News, die die beiden nun im TV verkündeten.

In Namibia bauen die beiden gerade ihr Haus. Schon im Juni soll ihr Liebesnest fertig sein. Und dann werden Oliwia und Jörn wohl auch nicht mehr lange zu zweit sein. In der Show " - Was ist auf den Höfen los?" plauderten die beiden gegenüber . aus dem Nähkästchen...

Die 29-Jährige lebt seit einem halben Jahr auf Jörns Farm. Obwohl sie ihre alten Freunde vermisst, fühlt sie sich in ihrer neuen Heimat schon ziemlich wohl. Mit Bauer Jörn hat die Übersetzerin den Mann fürs Leben gefunden. Und die Familienplanung ist deshalb schon in vollem Gange.

Oliwia und Jörn wünschen sich ein Baby

Bei der Wohnungsführung kommt heraus: Zwei Kinderzimmer sind bei Oliwia und Jörn fest eingeplant. "Jörn wollte drei, ich wollte eins. Da haben wir uns in der Mitte getroffen", verrät Oliwia. Doch erstmal soll das gemeinsame Heim fertig werden. Dabei packen Jörn und Oliwia selbst tatkräftig mit an. Und Jörn ist total beeindruckt von seiner Oliwia: "Ich bin platt, wie viel Wissen das Mädel im Schädel hat", schwärmt der Landwirt.

"Bauer sucht Frau"- Jörn & Oliwia: Hochzeits-Sensation!

So verliebt wie die beiden sind, werden Hochzeit und Babys wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und wer weiß - vielleicht heißt es beim nächsten Besuch von RTL schon: Oliwia ist schwanger!