"Bauer sucht Frau"-Star Antje ist frisch verliebt: Wer ist ihr neuer Partner?

Was für eine Überraschung! Auf Instagram verkündet "Bauer sucht Frau"-Liebling Antje, dass sie frisch verliebt ist – und das, obwohl ihre Trennung von Hofbesitzer Arne noch gar nicht so lange zurückliegt. Ihre romantischen Worte lassen keinen Zweifel: Diese Liebe fühlt sich endlich richtig an!