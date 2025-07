"Bauer sucht Frau"-Star meldet sich nach schwerem Unfall zu Wort

In ihrer Instagram-Story teilt die Pferdewirtin erschütternde Aufnahmen: Ihr Auto hängt senkrecht in einem Straßengraben, der Anhänger liegt zerstört im Gras. Offenbar war Denise mit ihrer Tochter und einem Pferdeanhänger unterwegs, als sich der Unfall ereignete. "Ich danke dem lieben Gott für die Schutzengel meiner Tochter und mir von ganzem Herzen", schreibt sie zu den Bildern. Dazu richtet sie einen besonderen Dank an das gesamte Einsatzteam vor Ort.