Bauer sucht Frau: Traurige Wende – Kandidatin bricht Hofwoche ab

Bei "Bauer sucht Frau" hat die Hofwoche bei einem Landwirt gerade erst begonnen, da nimmt sie auch schon ein jähes Ende. Damit hatte wohl so schnell niemand gerechnet. Was ist passiert?

Achtung, Spoiler! In Folge 9 der Kuppelshow mit Inka Bause, die RTL am 25. November zeigt, die aber bereits jetzt bei RTL+ zu sehen ist, muss Jungbauer Paul in Sachsen seine Auserwählte bereits wieder verabschieden. Kandidatin Sarah bricht die Hofwoche plötzlich ab! Das hat allerdings nichts mit Paul zu tun …

Sarah war bereits mit einer Erkältung auf den Hof in Sachsen angereist. Mit lädierter Stimme und reichlich verschnupft war sie bei Paul angekommen. Doch während sie zunächst noch guter Dinge war, schnell wieder fit zu sein, wurde sie jetzt eines Besseren belehrt. Denn es geht mit Sarahs Gesundheit immer weiter bergab. Plötzlich leidet sie an Husten und steigendem Fieber.