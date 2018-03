Diese Nachrichten waren ein Schock. „Im Leben passieren manchmal Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat, die die persönliche kleine Welt auf den Kopf stellen“ – traurige Worte, die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna ausgerechnet am Valentinstag im Internet veröffentlichte. Leid statt Liebe. Und damit nicht genug: „Mir ging es nicht so gut letzte Woche“, schrieb Farmer Gerald – ihr Herzblatt aus Namibia. Kein Wunder, dass unter den Fans des Traumpaares nach diesen Hiobsbotschaften Panik ausbrach: Sind die beiden getrennt? Platzt die im Sommer geplante Traumhochzeit der Verlobten?

"Bauer sucht Frau": Gerald heizt Trennungsgerüchte an

Gerald und Anna sprechen Klartext

Nein, wir können Entwarnung geben. Fehlalarm! „Anna und ich sind nicht getrennt. Ich hab da unbedacht einen zweideutigen Post veröffentlicht. Das tut mir leid“, stellt der sympathische Landwirt klar, der mit seiner Familie in Afrika lebt. Ein Magenvirus sei der Grund gewesen. Wir Fans können also beruhigt sein. Die beiden werden sich – wie geplant – zweimal das Jawort geben: einmal in Annas Heimat Polen Ende Juli, einmal in Namibia. Wir freuen uns drauf!