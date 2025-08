"Bauer sucht Frau": Überraschendes Liebes-Comeback nach Trennung

Elke berichtet exklusiv der "Neue Woche" von einem Geschenk, das alles veränderte. Zum Geburtstag erhielt sie von Hans eine Kette mit zwei verbundenen Herzen. "Das macht man doch nur, wenn man einen Menschen liebt", sagt Elke im Gespräch, und in diesem Moment seien alte Gefühle aufgeflammt, Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse und erfüllende Zeiten. Nach der Trennung sei es ihr schlecht gegangen, und wie sie erfahren habe, sei es Hans ähnlich ergangen. Mehr noch: "Da lebten all die Gefühle wieder auf. Mir ging es nach unserer Trennung nicht gut, und dass es Hans ebenso ging, hatte ich erfahren." Diese Basis hat sich offenbar bewährt – auch ohne Kameras.