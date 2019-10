Beatrice Egli: Alles aus! Hochzeit geplatzt!

"Ein Surfer-Typ - und mir wird schnell klar. Der Augenblick wird vielleicht zur Gefahr", singt auf ihrer neuen Single "Nächstes Leben, selbe Zeit." Doch die gefühlvollen Worte sind nicht nur ein Songtext. Die schöne Schweizerin hat die Liebes-Geschichte mit dem Beach-Boy tatsächlich erlebt. "Das Lied beschreibt meine Begegnung mit einem süßen Surger in Australien", gibt sie laut "Freizeitwoche" zu. "Ich war fast mit ihm verheiratet."

Im Frühjahr gönnte sich die hübsche Sängerin eine zweimonatige Auszeit in Down Under. Eines Tages lernte sie am Strand einen attraktiven Wellenreiter kennen. Lange Haare, muskulöser Körper und ein Surfbrett unterm Arm - der gutaussehende Wassersportler war genau ihr Typ. "Wie man sich das vorstellt: braun gebrannt und mit Salz auf der Haut", schwärmte sie. Hals über Kopf verknallte sich Beatrice Egli in den sexy Australier - und es blieb nicht bei einem harmlosen Urlaubsflirt. Sie stellte sich schon eine gemeinsame Zukunft mit ihm vor und wäre im Überschwang der Gefühle fast vor dem Traualtar gelandet.

Beatrice Egli wollte heiraten

Doch im letzten Moment bekam sie kalte Füße und machte einen Rückzieher. Warum es nicht geklappt hat? "Wenn das Herz nicht bereit ist, wird aus dem Kennenlernen nichts", erklärt sie traurig. Vielleicht war es aber auch die Erkenntnis, dass die Schmetterlinge zurück im nasskalten Europa schnell wegflattern könnten. Es bleibt die Erinnerung an eine romantische Nacht unter Palmen...

Trotz der Liebes-Pleite gibt die -Siegerin von 2013 die Hoffnung nicht auf, noch den Richtigen zu finden. "Natürlich sehne ich mich nach einer Partnerschaft. Das Leben ist schöner, wenn man es teilt." Irgendwann geht ihr Traum von einer Hochzeit im weißen Sand sicher in Erfüllung...

