Beatrice Egli: Dieser Kollege hat ihr Herz erobert!

Die Arbeit am Album war für Beatrice Egli auch ein Moment, um ihre bisherige Karriere Revue passieren zu lassen. Für die Zukunft hat sie vor allem einen Wunsch: "Ich wünsche mir, dass ich immer das machen kann, was mich glücklich macht und das mit Familie, Freunden und Fans teilen darf. Das bedeutet immer wieder aufs Neue zu schauen, wofür mein Herz brennt."

Wie wichtig ihr die Musik ist, ist Beatrice in den vergangenen Monaten noch einmal aufs Neue klar geworden. Sie verrät, wodurch sie in der Corona-Krise neue Zuversicht schöpfen konnte: "Die Musik gibt mir immer wieder Kraft und Halt, und natürlich mein familiäres und freundschaftliches Umfeld, mit dem ich alle Höhen teilen kann und das mir in schwierigen Zeiten Rückhalt gibt."

Beatrice Egli schwärmt von einem besonderen Kollegen

So hat sie Zwangspause auch dafür genutzt, mehr Zeit mit ihren Lieben zu verbringen.