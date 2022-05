Beauty-Turbo: Perfekt geschminkt in 5 Minuten

1 MINUTE

LIPPEN

Die Beauty-Buddies für den Alltag: cremige Lippenstifte und -öle in Apricot- und Nudetönen. Sie sehen nicht nur ultra-natürlich aus, sondern lassen sich auch ohne Lipliner, Pinsel – und sogar ganz ohne Spiegel auftragen – so klappt das Schminken selbst unterwegs. Wieder etwas Zeit gespart!

2 MINUTEN

AUGEN

Na, noch ein bisschen müde? Macht nix: Ein Creme-Lidschatten in Metallic-Nuancen bringt die Augen sofort zum Strahlen – das Beste daran: Das Auftragen geht so fix, dass wir locker noch ein bisschen länger schlummern können: Mit dem Finger aufs bewegliche Lid geben, verblenden, fertig! Getuschte Wimpern öffnen den Blick zusätzlich: Für einen dauerhaften Wow-Effekt eine Mascara mit wachstumsboosternden Stoffen wie Rizinusöl verwenden. Als Finish die Brauen in Form bürsten.

2 MINUTEN

TEINT

Völlig klar: Rötungen, Pickelchen und Augenschatten nerven gewaltig. Wer sich im Alltag trotzdem nicht mit Make-up zukleistern möchte, greift zur BB-Cream. Leichte Farbpigmente lassen das Hautbild ebenmäßiger aussehen, seine feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe ersetzen zudem sogar die Tagescreme. Anschließend einen Tupfer Creme-Rouge in Apricot auf den höchsten Punkt der Wangenknochen tupfen und mit den Fingern verblenden. Frischer geht’s nicht!