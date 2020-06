Boris Entrup: So hält dein Make-Up auch an heißen Tagen!

Wer an heißen Tagen nicht auf seine morgendliche Schmink-Routine verzichten möchte, sollte vor allem auf Wasserfestigkeit bei seinen Produkten achten. So erklärt Boris im Interview mit Intouch-Online: "Ich würde sagen, wenn es nicht aus einem bestimmten Anlass sein muss – so wenig wie möglich an Make-Up auftragen. Leichte Puder, oder wenn es größerer Effekte bedarf dann wasserfestes Make-Up. In große Hitze empfehlen sich generell für die Haltbarkeit wasserfeste/langanhaltende Produkte." Und auf welche Farben schwört der Make-Up-Artist in diesem Jahr?