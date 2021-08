Bella Hadid: In 4 Schritten zum glamourösen Glow-Look

SCHRITT 1

„Das Motto lautet hier: mit Nuancen spielen. In der Hauptrolle: warme Erdtöne und sanfte Lichtreflexe“, erklärt die Expertin. „Damit der Teint strahlt und das Hautrelief natürlich bleibt, eine leichte Hydro-Foundation von der Gesichtsmitte nach außen einarbeiten. Rouge auf Wangen, Stirn und Nasenspitze verstärkt die Kontur

SCHRITT 2

Für edle Cat-Eyes das Oberlid in hellem Kupfer grundieren und Highlighter in den Innenwinkel tupfen. Dann mit braunem Kajal am oberen Wimpernkranz einen dünnen Schwalbenschwanz zeichnen und die Ränder soft verwischen.

SCHRITT 3

Spärliche Wimpern? „Da dürfen Fake Lashes nicht fehlen“, weiß Sara Pavo. „Die Brauen wiederum erst nach unten kämmen, dann entlang des Ansatzes mit feinen Strichen auffüllen und zum Schluss mit Gel wieder fedrig nach oben stylen“

SCHRITT 4

„Gegen unerwünschtes ‚Auslaufen‘ die Lippen mit Lipliner umrahmen und mit beerigem Creme-Lipstick ausfüllen“, rät der Profi.

