Ben Affleck: Nach der Scheidung - das sagt er über Jennifer Lopez

Auch für seine Ex-Frau Jennifer Garner hat Ben Affleck nur positive Worte übrig. So sei sie "wundervoll und eine tolle Partnerin in der gemeinsamen Erziehung", dabei müssen sie ihren Kindern immer wieder klarmachen, dass die Schlagzeilen über ihre Eltern nichts mit der Wahrheit zu tun haben.

Ben kann nicht nachvollziehen, warum die Presse so an ihm interessiert zu sein scheint, doch er versucht es zu ignorieren und sich stattdessen auf seine Karriere zu konzentrieren. Mit seinem Freund Matt Damon hat er die Produktionsfirma Artists Equity gegründet, sein neuer Film "The Accountant 2" startet zudem bald in den deutschen Kinos - mit Ben Affleck als Hauptdarsteller und Regisseur.