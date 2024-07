Ben Affleck: Trauriger Absturz! Seine Alkoholsucht holt ihn ein

Denn frühere Suff-Rückfälle endeten dramatisch, 2018 musste Bens geschiedene Frau Jennifer Garner ihren Ex-Gatten in eine Entzugsklinik bringen, weil er selbst dazu nicht mehr in der Lage war. Später erklärte Ben: "Zwanghafte Menschen wie ich fühlen sich dauerhaft unwohl. Man versucht sich besser zu fühlen durch Essen oder Trinken oder Sex oder Spielen oder Shopping – was auch immer. Und am Ende wird alles nur schlimmer."

Wie schlimm es tatsächlich noch wird, hängt wohl davon ab, wie sich die Situation mit J.Lo entwickelt. Spoiler: aktuell nicht gut! Statt an den Eheproblemen zu arbeiten, ging Jennifer lieber solo auf Reisen, vergnügte sich mit Freunden in Italien, jettete dann nach Paris zur Fashion Week. Ein Insider verriet schon zuvor bei "Entertainment Tonight": "Die beiden führen bereits getrennte Leben, jeder in seinem eigenen Haus. Die Stimmung ist extrem angespannt." Glaubt man sofort: Bevor J.Lo in den Urlaub flog, sah man das Paar mehrfach mit düsteren Mienen über Stunden in Bens Büro verschwinden. Es wird gemunkelt, dass hinter verschlossenen Türen bereits Anwälte eingeschaltet sind, um die Trennung möglichst schnell über die Bühne zu bringen.