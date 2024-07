Ben Affleck: Trennungs-Drama! Jetzt wendet sich auch seine Ex von ihm ab

Diesen Schluss hat jetzt auch Jennifer Garner gezogen und dem Vater ihrer drei Kinder klargemacht, dass sie nicht länger als Eheberaterin zur Verfügung steht: "Jen hat endlich den Punkt erreicht, an dem sie ihm gesagt hat, dass er selbst eine Lösung finden muss", sagt ein Vertrauter. Jennifer habe mit "dem Zirkus" abgeschlossen, so der "Daily Mail"-Insider weiter: "Sie hat es satt. Es wurde für sie immer schmerzhafter, weil es sie an ihre eigene Scheidung erinnerte". Affleck und Garner hatten sich 2018 nach 13 Jahren scheiden lassen – auch, weil Jennifer sich während ihrer Ehe zeitweise wie die "zweite Wahl" gefühlt hatte, wie der Insider betont. Trotzdem hatte die Schauspielerin stets einen freundschaftlichen Draht zu ihrem Ex bewahrt, ihm auch in dessen Suff-Phasen zur Seite gestanden und den alkoholkranken Star 2018 sogar noch persönlich in den Entzug eingeliefert.