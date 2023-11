Ben Becker: Wilde Eskapaden! "Ich habe dem Tod ins Auge gesehen"

In einer Rolle hat sich der Star mit der rauchigen Stimme immer am wohlsten gefühlt: in der des Rebellen ohne Regeln. Die Liste seiner Fehltritte ist lang. 2006 beschuldigte ihn ein Student, ihn vom Roller gestoßen, getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. 2007 randalierte Ben Becker vor einer Berliner Botschaft, wenige Wochen später stand sogar sein Leben auf dem Spiel: Der Schauspieler wurde bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden und musste reanimiert werden! Zunächst war von einer durchzechten Nacht die Rede. Später hieß es: Er hatte sich Heroin gespritzt!