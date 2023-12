Ben Zucker: Im Liebesglück! Er schwebt auf Wolke Sieben

"Wir haben füreinander gekämpft und es wieder miteinander versucht, dafür bin ich sehr dankbar", sagt uns Ben Zucker mit leuchtenden Augen. Der Musiker und seine damalige Verlobte hatten sich im Oktober ’21 nach fast zwei Jahren Beziehung getrennt, wohl auch, weil er ihr nicht den nötigen Freiraum ließ.

"In meiner Welt lief es zwischen uns eigentlich gut, in ihrer vielleicht nicht immer, wie ich heute weiß. Aber das liegt auch daran, dass ich einen großen Beschützerinstinkt in mir habe", erklärt Ben. "Wahrscheinlich habe ich zu oft in den Schimpansenmodus geschaltet und sie ein bisschen bevormundet. Eigentlich wollte ich sie nur beschützen, so wie ich meine Familie beschütze. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich zu Hause als Kind der Mann im Haus war und auf alle aufgepasst habe."