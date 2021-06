Ben Zucker: Jetzt packt er mit der ganzen Wahrheit aus

Wie Ben nun verrät, hatte er allerhand Gelegenheitsjobs, mit denen er sich durchschlug. So offenbart er bei "Volle Kanne - Service täglich": "Unter anderem Toilettenputzer, dann - was habe ich noch gemacht - im Klamottenladen gearbeitet. Gekellnert natürlich, Tellerwäscher. Ja, das sind alles Jobs, die fand ich immer aufrichtig, klar und deutlich, und deswegen habe ich die gemacht, um eben auch Geld zu verdienen, na klar." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Ben hat eine ganz schön bewegte Vergangenheit hinter sich. Doch zum Glück gehören diese dunklen Zeiten der Vergangenheit an. So kann er es auch jetzt kaum abwarten, dass nächste Mal wieder auf der Bühne zu stehen: "Also das erste Konzert, was ich wieder geben darf, da wird es brennen, ganz sicher. Auch für meine Kollegen, ich wünsche mir, dass wir alle bald wieder auf die Bühne dürfen, und für meine Fans." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass wir nicht mehr all zu lange darauf warten müssen...