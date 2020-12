"Berlin - Tag & Nacht"-Joe: Er ist wieder da! Hat er Peggy endlich gefunden?

Es lässt sich nicht leugnen, dass es zwischen Joe und Paula oft geknistert hat. Doch Joe kann einfach nicht aufhören, an Peggy zu denken. Deshalb hat er sich auf den Weg gemacht, um sie zu suchen. "Ich habe keine Ahnung, was mich am Ende dieser Reise erwartet. Aber wenn ich nicht losfahre, dann finde ich es auch nicht heraus", erklärt Joe vor wenigen Wochen und macht sich direkt auf die Suche. Irgendwie hat Paula nicht damit gerechnet, ihn bald wiederzusehen. Doch plötzlich steht er wieder vor ihr!