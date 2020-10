"Berlin - Tag & Nacht": Kommen Paula und Joe nach dem Kuss zusammen?

Kommen Paula und Joe zusammen?

Nach dem Kuss sucht Paula das Gespräch mit Joe. Sie ist völlig durch den Wind und will unbedingt darüber sprechen. Doch Joe weicht ihr immer wieder aus und ergreift das Weite. Offenbar plagen ihn Schuldgefühle, denn eigentlich schlägt sein Herz noch für Peggy. Doch die ist schon lange nicht mehr da...

Joe versucht, eine Erklärung für das Gefühlschaos zu finden. "Vielleicht verwechseln wir das einfach nur. Vielleicht ist dieses Gefühl, das wir da spüren, einfach nur Freundschaft", erklärt er Paula in einer ruhigen Minute am Wasser. Die Freundschaft zu Paula möchte er auf keinen Fall aufs Spiel setzen. "Der Kuss, der hätte nicht passieren dürfen. Allein wegen Peggy..."

"Peggy und ich haben uns die Treue geschworen. Wir wollten immer füreinander da sein", wird Joe sich während einer einsamen Motorrad-Tour bewusst. "Zusammen hätten wir alles geschafft. Ich will mir gar nicht vorstellen, was du sagen würdest, wenn du wüsstest, dass ich Paula geküsst habe. Ich verstehe einfach nicht, was mit mir los ist."

Ihre Gefühle kann Paula derweil nicht mehr leugnen. Auch wenn Peggy ihre beste Freundin ist, hat sie sich in Joe verliebt. In der Vorschau ist zu sehen, wie Paula Joe endlich ihre Liebe gesteht. Wird Joe auch zu seinen Gefühlen stehen? Oder wird er weiterhin an der Hoffnung festhalten, dass Peggy irgendwann wieder zu ihm zurückkehrt...?

Bei TVNOW könnt ihr die neuesten "Berlin - Tag und Nacht"-Folgen bereits sieben Tage vor der RTLzwei-Ausstrahlung sehen!*

(*Affiliate Link)

Kann Paula Peggy ersetzten? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: