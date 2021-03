"Berlin - Tag & Nacht"-Kim: Mega-Comeback? Nathalie Bleicher-Woth packt aus

Kehrt Kim zu "BTN" zurück?

Auf Instagram legt ein Fan eine traurige Beichte ab: "Wir vermissen dich alle bei "BTN". Wir sind traurig, dass viele von den alten aussteigen. Geh bitte zurück." Diese süße Nachricht geht nicht spurlos an Nathalie vorbei. "Oh man, bekomme so viele solcher Nachrichten. Habe gerade bisschen Tränen in den Augen", antwortet sie. "Wer weiß, vielleicht irgendwann mal." Ein Comeback ist also nicht ganz ausgeschlossen!