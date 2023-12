Bernd Herzsprung: OP & Klinik! Große Sorge um den Schauspieler

Doch als wäre eine OP und ein Klinikaufenthalt nicht schon genug: Bernd Herzsprung hat zurzeit eine weitere Baustelle, die ihm Sorge bereitet. Denn wie "BILD" nun berichtet, muss der "SOKO"-Schauspieler nach über 14 Jahren aus seinem Mietshaus am Tagernsee ausziehen. Zusätzlicher Stress für den 81-Jährigen, wie Freund Werner Mang weiß: "Der vom Eigentümer geplante Hausverkauf und die Frage, wohin, hängt wie ein Damoklesschwert über Bernd. Das hat ihn sehr berührt. Der emotionale Stress kann auch auf die Gesundheit schlagen."

Bernd Herzsprung bestätigt nun die traurige Nachricht: "Ich suche dringend eine neue Wohnung, am liebsten am Tegernsee. Ich greife nach jedem Strohhalm, der sich mir bietet und bin guter Hoffnung." Vielleicht hat er in den kommenden Tagen Glück und den TV-Star ereilt ein echtes Weihnachtswunder...