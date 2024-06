Bernd & Karl-Heinz Ulrich: Geschwister-Zoff? Jetzt packen die "Amigos" aus

"Auch Geschwister streiten sich, wenn der eine den morschen Stuhl von der Oma erbt – und der andere nicht. Das hat es nie gegeben, und das wird es nie geben bei uns. Nie! Wenn es einem schlecht geht und er Hilfe braucht, ist der andere sofort da", erzählt Bernd. Da kann Karl-Heinz nur zustimmen: "Wir streiten überhaupt nicht. Klar haben wir mal Meinungsverschiedenheiten, wenn es zum Beispiel um die Musik geht. Mehr ist da nicht. Wir sind vom Elternhaus so erzogen worden. Und genau das geben wir an ­unsere Kinder weiter – und die an ihre."

Als seine Frau im Januar starb, war Bernd natürlich sofort für ihn da. "Ich bin da noch lange nicht drüber weg", gesteht Karl-Heinz. "Nach dem Schicksalsschlag haben wir nur ein paar Termine ausfallen lassen, bis ich wieder neuen Mut gefasst habe. Solange wir uns und die Musik haben, können wir alles überstehen. Es tut mir gut, wenn ich unterwegs und abge­lenkt bin. Sonst sitze ich allein zu Hause und beginne zu grübeln. Dann fehlt mir Doris unglaublich, und ich fühle mich einsam und unglücklich. Zwei Jahre hat sie im Schutz der Familie gegen den Krebs gekämpft und doch verloren. Wir mussten sie gehen lassen. Das ist richtiger Schmerz."

Bernd hat durch den Verlust gelernt, alles noch mehr zu schätzen zu wissen. "Man darf nichts als selbstverständlich nehmen. Es kann immer schnell vorbei sein. Und Heike und ich sagen ganz oft: Jetzt sitzt er allein daheim. Selbst dieses beim Fernsehgucken miteinander sprechen – da ist dann plötzlich nichts mehr. Er kann sprechen, aber er bekommt keine Antwort mehr", sagt er geknickt.