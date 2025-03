Bernhard Vogel: CDU-Legende ist tot – Die Politik trauert

Geboren am 19. Dezember 1932 in Göttingen, wuchs Vogel in Gießen auf und wollte ursprünglich Professor werden. Doch seine Laufbahn führte ihn in die Politik, wo er sich besonders in der Bildungspolitik profilierte. Schon als Kultusminister von Rheinland-Pfalz setzte er Reformen durch, die den Übergang von Konfessionsschulen zur christlichen Gemeinschaftsschule ermöglichten.

Zu den prägenden Erlebnissen seiner Amtszeit gehörten dramatische Ereignisse wie die Flugtagkatastrophe in Ramstein 1988 und der Amoklauf in Erfurt 2002. Trotz dieser Herausforderungen blieb Vogel bis ins hohe Alter politisch engagiert und nahm regelmäßig an CDU-Parteitagen teil.

Angela Merkel schrieb ihm bereits 2007 zu seinem 75. Geburtstag, seine "historische Einmaligkeit" werde wohl unerreicht bleiben. Mit insgesamt 23 Jahren an der Spitze zweier Landesregierungen hält er einen Rekord in der deutschen Politikgeschichte. Zuletzt lebte er in Speyer, wo sein beeindruckendes Leben nun endete.