Betty Davis: Die Sängerin ist tot

Ihre Musik veröffentlichte Betty Davis vor allem in den 60er- und 70er Jahren. In der Zeit brachte sie mehrere Alben raus - mit "Betty Davis" erschien im Jahr 1973 ihre erste Platte, zwei weitere Alben folgten in den zwei darauffolgenden Jahren. Mit Songs wie "It’s My Life“, „If I’m in Luck I might Get Picked Up“ und „Get Ready for Betty" feierte sie zwar Erfolge, aber der ganz große kommerzielle Erfolg blieb aus. Dennoch wurden ihre Alben zum absoluten Kult und hatte eine riesige Fanbase. In den 80er Jahren entschied sich die Musikerin, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Erst mit "A Little Bit Hot Tonight" veröffentlichte die Sängerin im Jahr 2019 wieder einen Song.

