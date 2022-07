Bevin Prince: Vom Blitz getroffen! Der Mann (33†) des "One Tree Hill"-Stars ist tot

Laut "People" ereignete sich das Unglück auf einem Bootsausflug in North Carolina. Nachdem Will Friend von dem Blitz erfasst wurde, hatten Sanitäter angeblich 20 Minuten versucht, Bevins Mann wiederzubeleben - ohne Erfolg. Ein schrecklicher Schicksalsschlag für die jetzige Fitnesstrainerin. Die einstige "One Tree Hill"-Schauspielerin, die von 2004 bis 2008 die Bevin Mirskey in der Serie verkörperte, war seit 2016 mit dem CEO des Gewerbeimmobilienunternehmens Bisnow verheiratet. Will war ihre große Liebe, wie die beiden öfter auf Instagram unter Beweis stellten.