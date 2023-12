Beyoncé: Zerbricht Tochter Blue Ivy an dem Druck?

Doch im Netz brach eine Welle des Hasses über die junge Nachwuchs-Künstlerin herein: "Total peinlich, ihre Dance Moves!", wurde in diversen Kommentaren gegiftet, oder auch: "Du solltest erstmal Tanzen lernen, bevor du dich auf die Bühne traust!" Ein Schock, auch für Mama Beyoncé: "Sie war bestürzt zu sehen, wie ihre Tochter die Hater-Kommentare in den sozialen Netzwerken las", heißt es in der Konzert-Doku zur "Renaissance"-Tour, die am 1. Dezember herauskommt. Dort heißt es allerdings auch: "Blue nahm es als Ansporn, für zukünftige Auftritte noch härter zu trainieren!" Okay, das ist mindestens so beeindruckend wie ihr Mut, sich mit ihrer Mega-Mom auf die Bühne zu stellen. Aber vielleicht sollte Mama Beyoncé mit ihrer Tochter auch üben, wie man Hass im Internet an sich abperlen lässt! Denn daran sind schon Menschen fast zerbrochen, die nicht erst elf Jahre alt waren …