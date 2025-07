"Bibi und Tina"-Star Martin Seifert (†74) ist tot

Seiferts Karriere war von Anfang an eng mit dem Theater verbunden: Von 1978 bis 2017 gehörte er zum Ensemble des Berliner Ensembles und war zudem als Dozent an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" tätig, an der er selbst studiert hatte. Bereits 1979 machte er im DDR-Filmdrama "Bis daß der Tod euch scheidet" an der Seite von Katrin Sass auf sich aufmerksam.