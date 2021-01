Bill Kaulitz nach Outing: Jetzt rückt er mit der ganzen Wahrheit raus

Viele Jahre schwieg Bill Kaulitz zu seinem Liebesleben - bis jetzt! Bevor nämlich sein Buch erscheint, gerät der Sänger schon jetzt mächtig in Plauderlaune. So berichtete erst kürzlich gegenüber "RTL": "Ich finde immer diese ganzen Schubladen so schwierig, und ich finde Liebe ist so viel komplexer. (...) Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau. Ich hab das beides gehabt und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie anders es im Leben immer kommt. Und darum hätte ich gerne, dass eine neue Schublade erfunden wird, oder wir einfach alle abschaffen." Wow! Was für eine ehrliche Aussage! Doch das Traurige dabei: Bill ist sich nicht sicher, ob er die große Liebe jemals finden wird...