Bill Kaulitz & Tom Kaulitz: Sie wollen zurück nach Magdeburg

Im Gespräch bei "red" gerieten Bill und Tom nun in Plauderlaune und erklärten ganz offen, dass sie gerne mal wieder in Magdeburg auf der Bühne stehen würden. Tom ist der Meinung: "Ich hätte ja eigentlich Bock, jetzt noch mal wieder so ein Jubiläumskonzert in Magdeburg spielen." Und auch Bill kann ihm da nur beipflichten und ergänzt: "Ja, fände ich auch gut." Doch scheinbar kann es Tom bei einem Konzert in Magdeburg nicht schnell genug gehen. So fügt er hinzu: "Oder wir warten nicht mal auf ein Jubiläum, einfach die nächste Tour, direkt noch ein Magdeburg-Konzert hintendran. Das fände ich eigentlich ganz geil." Wow! Vor allem für die heimischen Fans der beiden eine ganz besondere Nachricht! Ob Tom und Bill ihre Pläne wohl in die Tat umsetzen? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!