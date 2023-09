Billy Miller: Der Serienstar stirbt 2 Tage vor seinem Geburtstag

Billy Miller ist in Texas aufgewachsen. Doch er hat immer von Hollywood geträumt. Gleich nach seinem Abschluss packte er daher seine Sachen und zog nach Los Angeles. Nachdem er einige Aufträge als Model bekam, ergatterte er 2007 seine erste größere Rolle. Er durfte in der Serie "All My Children" mitspielen. Der Beginn einer großen Kariere.

Denn nur ein Jahr später wurde ihm die Rolle in der Serie "Schatten der Leidenschaft" angeboten. Von 2008 bis 2014 schlüpfte er in die Rolle des Billy Abbott. Das Engagement brachte dem Serienstar gleich drei Emmy-Auszeichnungen.

Später spielte Billy auch in Serien wie "General Hospital", "Suits" oder "Ringer" mit. Auch in Filmen wie "American Sniper" oder "Fatal Honeymoon" konnte der Amerikaner die Zuschauer überzeugen.

Nun trauert die Welt um ein großes Talent.

