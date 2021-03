Bindi Irwin: Das Baby ist da

Im vergangenen August machte Bindi Irwin ihre Schwangerschaft öffentlich. Und jetzt kann die Tochter von "Crocodile Hunter" Steve Irwin ihren kleinen Liebling endlich in den Armen halten! Ihre Tochter hat das Licht der Welt am zweiten Hochzeitstag ihrer Eltern erblickt. Und ihr Name ist eine wundervolle Hommage an Bindis berühmten Vater, der im September 2006 starb.