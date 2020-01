Birgit Schrowange: Aus und vorbei! Jetzt zieht sie den Schlussstrich!

Es wird nicht ruhig bei ! Im vergangen Jahr verkündete die Moderatorin, dass sie ihrem Freund Frank Spothelfer das Jawort geben wird. Dann verabschiedete sich die 61-Jährige nach 25 Jahren als Moderatorin von "Extra". Nun die nächste Neuigkeit...

Birgit Schrowange: Radikaler Schnitt! Trennung von ihrem Nachnamen

Birgit Schrowange trifft radikale Entscheidung

Schon im Dezember verkündete Birgit nach ihrem "Extra"-Abschied, dass sie im neuen Jahr eine Auszeit nehmen will. Wie es scheint, macht die Moderatorin jetzt ernst. So teilt sie nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie ihren Anhänger einen Luftkuss durch die Kamera schickt. Dazu kommentiert Birgit: "Ihr Lieben, ohne viel Worte: Ich mach drei Wochen Digital Detox... wie meine Zeit war und was ich alles so erlebt habe erfahrt Ihr dann. Also, bis in drei Wochen! Eure Birgit". Oh je! Ihre Fans müssen also vorerst für die nächste Zeit auf ihr Idol verzichten. Doch zum Glück zeigen sich Birgits Anhänger verständnisvoll...

Birgit erhält Zuspruch

Wie unter dem Post von Birgit deutlich wird, steht ihre Community geschlossen hinter ihr. So kommentieren sie: "Liebe Birgit du siehst auch richtig entspannt aus super freue mich schon darauf. Dir noch einen wunderschönen Tag", "Viel Erfolg liebe Birgit lass es Dir gut gehen bis bald" sowie "Ich wünsche Dir eine erholsame Zeit. Auf Wiedersehen in 3 Wochen". Mehr Fan-Support geht definitiv nicht. Was Birgit wohl in drei Wochen zu erzählen hat? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

