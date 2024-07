Birgit Schrowange & Frank: Intime Schlafzimmer-Beichte!

"Man muss nicht mehr vom Schrank springen", findet sie. "Man sollte sich locker machen. In dem Alter spielt das Aussehen nicht mehr die wichtigste Rolle." Eine Einstellung, die die Moderatorin erst lernen musste. Heute will sie ihren Altersgenossinnen Mut machen, an sich und die Liebe im zweiten Anlauf zu glauben. "Es gibt viele Singlefrauen in meinem Alter. Viele resignieren und sagen über die Liebe: ,Ich bin ja sowieso unsichtbar, Männer wollen ja doch nur eine Jüngere.‘ Aber das ist komplett falsch."

Mit ihrem Frank hat Birgit noch einmal das ganz ­große Glück gefunden. Er findet seine Gattin "wahnsinnig ­attraktiv" und macht ihr ein besonderes Kompliment: "Ja, klar bist du ein Schuss, und was für einer!"