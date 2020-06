Blake Lively: Ist an diesem sexy Körper noch alles echt?

Doch obwohl ihr Leben nun einen anderen Fokus bekommen hat, lässt sich das It-Girl selbstverständlich trotzdem nicht gehen. Sie trainiert hart und sieht heute schon wieder genauso heiß wie früher aus. Oder sogar noch heißer?

Die britische ‚Dailymail’ und ‚E! Online’ veröffentlichten jetzt Fotos der 28-jährigen, die sie im knappen Bikini am Strand in Australien zeigen. Sie sind der Beweis, dass Blake all ihre Schwangerschaftspfunde schon längst wieder losgeworden ist – stattdessen zeigt sie stolz ihren flachen Waschbrettbauch. „In der letzten Zeit habe ich mich sehr darauf konzentriert, Gewicht zu verlieren“, erzählte sie dem ‚YOU’-Magazin der ‚Dailymail’ schon im April. Ihre Disziplin hat sich offensichtlich ausgezahlt.