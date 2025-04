Blake Lively: Nutzt sie ihre Familie für PR?

Blake Lively (37), einst gefeiert für ihre Rollen in "Gossip Girl" und "Green Lantern", sieht sich seit der Veröffentlichung von "It Ends With Us" (2024) mit einem erheblichen Imageverlust konfrontiert. Der Film, basierend auf Colleen Hoovers Bestseller, wurde von vielen als unpassend inszeniert kritisiert – insbesondere, weil Blake immer wieder Fragen zu den zentralen Thema des Filmes, häuslichem Missbrauch, aus dem Weg ging und lieber ihre Haarpflegelinie Blake Brown bewarbt. Wenige Wochen später verklagte Lively dann ihren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni wegen sexueller Belästigung und Rufmord, was zu einem bis heute andauernden öffentlichen Rechtsstreit führte. Baldoni konterte mit einer Gegenklage wegen Verleumdung und Verschwörung. Trotz des finanziellen Erfolgs des Films, der weltweit 345 Millionen US-Dollar einspielte, überschatteten die Kontroversen die öffentliche Wahrnehmung und Lively zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch in den letzten Wochen ist sie plötzlich wieder verstärkt in den Medien präsent – und das stets an der Seite ihrer Familie.