Blake Lively & Justin Baldoni: "Angst vor Blake!" Neue Details über den Hollywood-Zoff

Was genau vorgefallen ist? Justin spielte in dem Film nicht nur die Rolle des Ryle Kincaid, sondern führte auch Regie. Doch ständig mischte sich Blake ein. Ihr Ehemann Ryan Reynolds (47) schrieb sogar die bekannte Dachszene um. Drehbuchautorin Christy Hall (41) wusste davon nichts. Sie habe erst später "ein paar kleine Schnörkel" bemerkt, die nicht im Drehbuch standen. Damit nicht genug. Ein Insider berichtet jetzt gegenüber "Daily Mail", dass Blake am Set ständig etwas zu meckern hatte und unhöflich ihre Meinung zum Ausdruck brachte. "Es gab Spannungen am Set, wann immer Lively in der Nähe war", so die Quelle.