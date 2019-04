Blogger Carl Jakob Haupt ist tot!

Am Karfreitag schlief Karl Jacob Haupt in den Armen seiner Frau Giannina Haupt für immer ein. Seine Familie und Freunde waren in seine letzten Stunden bei ihm. Der 34-Jährige litt an Krebs.

Emotionale Abschiedsworte rühren zu Tränen

Giannina verkündete die traurige Nachricht via . "Die Liebe meines Lebens, die für immer meine Liebe bleiben wird, mein Herz ist von uns gegangen", schrieb sie zu gemeinsamen Fotos. "Die Zeit, die wir beide miteinander hatten, war so intensiv, dass Worte sie nicht beschreiben können. Wir haben jeden Tag so miteinander gelebt, als wäre es unser letzter. Wir haben ein Leben geführt, das so von uns geprägt war, dass alles andere egal war. Wir haben bedingungslose Liebe erlebt."

Auch wenn er nur 34 Jahre alt geworden ist, habe er viele Spuren hinterlassen. "Ich weiß, dass er so viele Menschen verzaubert hat mit seinem unbeschreiblichen Lächeln, seiner Energie und seiner Klugheit (…) Jakob ist immer bei mir und bei uns. Er schaut jetzt von einem anderen Ort auf uns, wacht über mich und lächelt, weil er weiß, dass wir ihn nie vergessen werden."

Das kunterbunte Leben von Carl Jakob Haupt

Carl Jakob Haupt wurde vor allem durch seinen Männer- -Blog "Dandy Diary" bekannt. Auch in der Berliner Partyszene war er eine große Nummer. Im Frühjahr 2016 eröffnete er mit Geschäftspartner David Roth den veganen Imbiss "Dandy Diner" in Neukölln. Im September letzten Jahres gab Carl Jakob seiner großen Liebe Giannina das Ja-Wort auf Sizilien. Unter den Gästen waren u.a. prominente Gäste wie Bill und .