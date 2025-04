Für die sechs Frauen an Bord ein Moment voller Emotionen. „Ich hatte Tränen in den Augen“, sagte Katy Perry nach der Landung – und sang in der Schwerelosigkeit sogar „What a Wonderful World“ als Hommage an ihre Tochter. Auch Gayle King war überwältigt – und wurde von Talkshow-Queen Oprah gefeiert: „Ich bin so stolz auf dich, Girl!“