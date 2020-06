Bob, der Streuner: Der Kult-Kater ist tot!

Doch jetzt müssen die Fans ganz stark sein! Am Dienstag ist Bob im Alter von 14 Jahren gestorben. "Bob hat mir das Leben gerettet. So einfach ist das. Er gab mir so viel mehr als nur Kameradschaft. Mit ihm an meiner Seite fand ich eine Richtung und einen Sinn, die ich vermisst hatte. Der Erfolg, den wir gemeinsam mit unseren Büchern und Filmen erzielt haben, war wunderbar. Er hat Tausende von Menschen getroffen, Millionen von Menschenleben berührt", schrieb Besitzer James zum Abschied an seinen besten Freund.

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: