Boris Pistorius: Am Gipfel des Glücks! Das ist der Grund

Vor zehn Jahren verlor Boris Pistorius seine erste Ehefrau Sabine (†54) – die Mutter seiner beiden Töchter – an Krebs. "Im Mai 2015 stand fest, dass die Krankheit nicht mehr heilbar war. Das war eine besonders harte Zeit für meine Frau, meine Töchter und mich", erinnert er sich. Doch das Schicksal schlug noch einmal zu: Am Tag der Trauerfeier erhielt er einen weiteren tragischen Anruf – seine Mutter war ebenfalls verstorben. "Im Nachhinein wundere ich mich, wie wir das alles bewältigt haben", sagt er. Letztlich sei es die Familie selbst gewesen, die einander Halt gab. "Wir haben eine sehr schöne, enge Verbindung zueinander. Die Basis dafür hatten wir in den 25 Jahren zuvor als Familie gelegt. Ich bin dafür sehr dankbar."

Heute blickt Pistorius mit Demut auf das, was ihn privat trägt. 2023 heiratete er erneut – die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz (44). Ohne Öffentlichkeit, ohne Inszenierung. Auf die Frage, weshalb er noch einmal geheiratet habe, hat er eine klare Antwort: "Das gehört zu den Dingen, die wirklich zählen. Geliebt wird man zu Hause." Und auch seine Frau scheint in ihm genau diesen Halt gefunden zu haben. "Boris ist ein Fels in der Brandung", schwärmt sie. "Unsere freie Zeit verbringen wir miteinander und kosten sie aus. Das ist deshalb leicht, weil wir viele Gemeinsamkeiten haben, wie die Liebe zum Reisen, zum Sport und zur Musik."

Ein Mann, der Stärke zeigt – nicht nur im Amt, sondern vor allem in den leisen Momenten des Lebens.