Brangelina: Doppelhochzeit mit Pitts Eltern?

August das Ja-Wort geben, behauptet nun zumindest das amerikanische Magazin "National Enquirer". Demnach planen die sechsfachen Eltern, an dem Tag zu heiraten, an dem Pitts Eltern ihren 50. Hochzeitstag feiern. Diese haben angeblich vor, zum Jubiläum noch einmal ihr Ehegelübde zu erneuern - Eltern und Sohn hätten somit die Chance auf eine Doppelhochzeit. Wie die Publikation weiter berichtet, sollen auch Jolies und Pitts Trauzeugen bereits feststehen - der kleine Maddox und seine Schwester Zahara können sich demnach auf die ehrenvolle Aufgabe freuen. Auch die anderen Kinder des Paares sollen zudem in die Hochzeit involviert werden und dürfen bei der Kreation der Hochzeitstorte und dem Entwurf des Brautkleides mithelfen, heißt es. Behält der "National Enquirer" recht, so findet die Hochzeit der beiden Showgrößen in Frankreich statt und umfasst 350 geladene Gäste, die per Helikopter zu dem Ort der Trauung eingeflogen werden. © WENN