Immer wieder hat Angelina Jolie gegen ihren Ex ausgeteilt, während er lieber schwieg. Doch diesmal sitzt Brad Pitt am längeren Hebel!

Brad Pitt: Kurzbiografie

Brad Pitt kam am 18. Dezember 1963 in Oklahoma (USA) zur Welt und wuchs gemeinsam mit seinen beiden jüngeren Geschwistern in Springfield auf. Seine Eltern waren strenge Baptisten. Brad wurde sehr religiös erzogen und sang als Kind und Jugendlicher im Kirchenchor. 1982 entschied er sich zu einem Studium für Journalismus und Werbung, brach dieses allerdings zwei Wochen vor seinem Abschluss ab.

Er arbeitete hart an seiner Karriere

Brad hatte den Traum, ein berühmter Schauspieler zu werden und zog deshalb nach Los Angeles. Dort musste er sich zunächst mit kleineren Jobs über Wasser halten. 1987 gab er dann endlich sein Filmdebüt. Allerdings war seine Rolle so unbedeutend, dass sein Name nicht einmal im Abspann genannt wurde. Auf seine erste Hauptrolle musste Brad bis 1988 warten. Der Liebesfilm „The Dark Side of the Sun“ wurde allerdings erst neun Jahre später veröffentlicht. 1994 gelang ihm mit „Interview mit einem Vampir“ dann endlich der Durchbruch als Schauspieler. Seit 1987 war Brad Pitt in über 60 verschiedenen Filmen und Fernsehserien zu sehen. Er arbeitete auch als Synchronsprecher und Produzent. Heute gehört Pitt zu den erfolgreichsten Schauspielern der Welt. Er wurde mit über 50 Preisen ausgezeichnet

Brad Pitt: Sein aufregendes Liebesleben

Am Set von „Mr. und Mrs. Smith“ verliebte Brad Pitt sich in seine damalige Filmpartnerin Angelina Jolie. Damals war er allerdings noch mit Jennifer Aniston liiert. Pitt und Jolie verlobte sich 2012 und gaben sich im August 2014 in Frankreich das Ja-Wort. Das Paar hat sechs gemeinsame Kinder: Die leibliche Tochter Shiloh, die leiblichen Zwillinge Knox und Vivienne, sowie die Adoptivkinder Maddox, Zahara und Pax. Im September 2016 reichte Angelina Jolie die Scheidung ein.