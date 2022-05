"Bridgerton"-Star Ruby Barker: Emotionale Beichte nach ihrem Klinik-Aufenthalt

Ruby meldet sich bei ihren Fans

"Ich war voller Wut, ich hatte ein generationenübergreifendes Trauma in mir gebündelt", erklärt Ruby. "Seit 'Bridgerton' hatte ich damit zu kämpfen." Und dann richtet sie das Wort direkt an ihre Unterstützer: "Ihr habt mich so froh gemacht, am Leben zu sein und ich bin so dankbar dafür."