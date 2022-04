"Bridgerton": Skandal am Set! Die Crew ist am Boden zerstört

Für die Fans von "Bridgerton" ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen: Endlich können sie sich die zweite Staffel bei "Netflix" angucken! Auch dieses Mal geht es wieder richtig heiß her. Doch leider gab es hinter den Kulissen einige Probleme. Wie die britische "The Sun" berichtet, musste der Produktdesign-Chef der Serie, Dave Arrowsmith, entlassen werden. Und der Grund ist wirklich bitter...