Brigitte Walbrun: "Wer mich zur Oma hat, braucht keinen Fernseher mehr!"

Wie sind Sie als Großmutter für Ihre Enkelchen?

Ich bin vor allem die musische Oma, mit der man singen, tanzen und in aufregende Rollen schlüpfen kann. Mit mir wird es garantiert nie langweilig. Wer mich zur Oma hat, braucht keinen Fernseher mehr! Wenn ich mit Mariella und Laurenz, die ich auch liebevoll "Principessa" und "Kamikaze" nenne, in der Adventszeit ein Lebkuchenhaus baue, gemeinsam in einem Weihnachtsbuch schmökere oder wir gemütlich vorm wärmenden Kamin die ersten Geschenke öffnen, dann wird mir warm ums Herz.

Werden auch noch Wunschzettel geschrieben?

Selbstverständlich! Und zwar an das Christkind und nicht an den Weihnachtsmann. Ich muss aber so manches Mal darüber schmunzeln, wie sich die Wunschzettel in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. Standen zu meiner Zeit vielleicht noch ein schönes Buch oder eine liebe Puppe mit Kleidung auf dem Wunschzettel, darf das Christkind inzwischen aus einer Auswahl aus Karaokemaschine, Kleider, Lego und Spielzeugautos wählen … Aber am Ende bleibt sicher fast kein Wunsch unerfüllt.