Britney Spears: Frisuren-Knaller! Sie überrascht mit pinken Haaren

Unter dem Foto der Pop-Ikone häufen sich mittlerweile die begeisterten Kommentare:

"Ich bin besessen! Du bist wunderschön."

"Ich liebe die pinken Haare!"

"Du siehst großartig aus! Ich liebe deine pinken Haare!"

Doch zwischen all den Komplimenten findet man auch Fans, die sie dazu auffordern, sich wieder ins Leben zurückzukämpfen. Mittlerweile ist Britneys Vater schon seit 13 Jahren ihr Vormund. Die Sängerin soll sich einen neuen Vormund wünschen. Schon am 23. Juni soll eine Anhörung stattfinden, in der sie auch selbst zu Wort kommen soll. Was sie dort sagen will? Unklar. Doch die ganze Welt schaut gespannt zu...