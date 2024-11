Britney Spears: Sie kämpft um Versöhnung mit Sohn Jayden

Wie ein Insider berichtet, soll Britney sich nach Jahren ohne jeglichen Kontakt nun wieder mit Jayden getroffen haben. „Es hat sie so glücklich gemacht einfach abzuhängen“, teilt der Insider mit. Mittlerweile wohnt er zusammen mit seinem Bruder bei seinem Vater und Britneys Ex-Ehemann Kevin (46) auf Hawaii. Das harmonische Wiedersehen sorgt nun für große Hoffnung auf Versöhnung bei der Sängerin. Die Jungs riefen sie sogar am Muttertag an, was Kevins Anwalt Mark Vincent Kaplan, für ein gutes Zeichen hält. Jedoch hält er eine finale Versöhnung für „etwas komplex“ und zeitaufwendig.

Kevin scheint eine gute Beziehung der Söhne zu ihrer Mutter zu unterstützen, auch wenn er von den ersten Annäherungen zuerst nichts wusste. Britney ist ihre Beziehung immer noch sehr wichtig und möchte weiterhin daran arbeiten, diese zu stärken. „Sie ist zuversichtlich, dass ihre Bindung weiter wachsen wird“, erzählt Kevins Anwalt gegenüber TMZ. Klingt nach positiven Aussichten für Britney's Familiensituation.

