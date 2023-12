Britney Spears: Versöhnung mit Papa Jamie?

Aber das Trauma sitzt tiefer. Ein Insider bestätigte gegenüber "DailyMail", die Sängerin habe alle Versöhnungsangebote abgelehnt und werde stattdessen weiter an ihrem seit 2022 laufenden Rechtsstreit mit Jamie festhalten. "Mein Vater wollte mich umbringen. Ich hoffe, er brennt in der Hölle", wetterte sie damals. Die aktuellen Bilder scheinen daran nichts zu ändern. "Es gibt keine Chance, dass Britney Jamie jemals verzeihen wird. Er hat sie auf unvorstellbare Weise verletzt und sie wird ihm niemals vergeben – egal ob er noch lebt oder nicht", so der Insider. Ob der Despot in diesem Zustand aber noch viel Härte vor Gericht erfahren oder gar ins Gefängnis wandern wird, wie Britney es sich wünscht, ist fraglich.

